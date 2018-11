in foto: Immagine di repertorio

Lo ha trovato senza vita nella culla dove era solito dormire, così la mamma ha chiamato immediatamente i soccorsi pur sapendo di non poter far ormai più nulla. Accade nel piccolo comune di Motta Visconti nel Milanese: ha solo due mesi il bimbo ritrovato senza vita mercoledì mattina intorno alle 8 dalla madre 27enne. Era andata da lui per allattarlo e invece si è trovata davanti al corpicino senza vita del suo piccolo. Secondo le prime ipotesi dei medici sarebbe stato vittima della cosiddetta "Sids", acronimo inglese che indica la sindrome da morte improvvisa e inspiegabile di un neonato. Eventi purtroppo sempre più frequenti, come spiegato dall'associazione "Semi per la Sids", che assiste le famiglie colpite dal lutto e si occupa di prevenzione e informazione sul tema: in Italia ogni anno si registrano circa 300 casi. Come previsto dal protocollo in caso di sospetto caso di Sids, la Procura di Pavia ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia sul piccolo, i cui risultati arriveranno nelle prossime settimane. Mentre i funerali si terranno sabato.