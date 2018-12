Una neonata di appena tre giorni è stata trasportata d'urgenza in pericolo di vita con un aereo Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica Militare da Cagliari a Milano Linate. Episodio terribile per i genitori della piccola appena venuta al mondo, che si è concluso con il lieto fine, grazie a uno dei velivoli della Forza Armata, sempre pronti per questo genere di necessità. L'aereo, su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare, è decollato dall'aeroporto del capoluogo sardo, dove ha imbarcato una culla termica con all'interno la piccola paziente e una squadra medica per l'assistenza sanitaria in volo.

L'aereo è atterrato in serata all'aeroporto di Milano Linate, da dove la bimba è stata trasferita in ambulanza all'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Policlinico San Donato di San Donato Milanese. Il trasporto d'urgenza, come accade in questi casi, è stato richiesto dalla Prefettura di Cagliari, attivata dall'Azienda Ospedaliera Brotzu a causa delle critiche condizioni di salute della neonata.