Un'Università dedicata alla birra. Sarà inaugurata all'inizio del 2019 a Milano, in zona Lambrate e certificherà l'importanza di un settore che nella sola Lombardia vale oltre due miliardi di euro. L'amministratore delegato di Heineken Italia, promotrice dell'iniziativa, ha infatti spiegato che il polo dedicato alla cultura del mondo birrario avrà l'obiettivo di contribuire alla crescita e allo sviluppo professionale degli operatori del settore puntando su innovazione e digitalizzazione. "Crediamo che la formazione e la conoscenza siano imprescindibili per portare eccellenza nel business e all’intero settore", ha spiegato Soren Hagh.

L'importanza della filiera della birra in Italia e in Lombardia

Gli ultimi dati contenuti in una ricerca dell’Osservatorio birra di Fondazione Birra Moretti sottolineano l'importanza crescente della filiera italiana della bevanda: negli ultimi due anni il valore condiviso generato dalla filiera (cioè quello generato in tutte le sue fasi e considerando effetti diretti, indiretti e indotto) è infatti cresciuto di quasi il 13 per cento, fino a toccare gli 8,8 miliardi di euro. Di questi il 25 per cento (pari a oltre 2,2 miliardi) è assicurato dalla Lombardia, vero cuore pulsante del comparto. Nella regione, oltre a importanti aziende internazionali, si registra il maggior numero di birrifici artigianali del paese (1371, rispetto agli 80 del Piemonte, ai 74 del Veneto e ai 63 della Toscana), che nel 2017 hanno prodotto complessivamente quasi quattro milioni di ettolitri di birra. In Lombardia la filiera della birra garantisce oltre 1 miliardo di contribuzione fiscale, pari al 5 per cento del gettito tributario regionale e dà lavoro a 25mila dipendenti. In tutta Italia i lavoratori legati al mondo della birra sono invece oltre 90mila, con un incremento di seimila posti di lavoro nel biennio 2015-2017 preso in esame dalla ricerca.