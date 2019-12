Negli ultimi giorni gli agenti della squadra mobile di Milano hanno eseguito una serie di arresti per per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di mercoledì 18 dicembre sono finiti in manette due italiani di 43 e 49 anni. I poliziotti, dopo averli sottoposti a un controllo, hanno rinvenuto una busta gialla contenente una scatola di scarpe, con all’interno circa 280 grammi di marijuana. Nell'appartamento utilizzato da entrambi per nascondere la droga, gli agenti hanno sequestrato 68 piantine di marijuana, mentre nell'abitazione del 43enne sono stati ritrovati altri 238 grammi della stessa sostanza psicotropa.

Le altre misure cautelari

Nella giornata di giovedì 19 dicembre gli stessi poliziotti della squadra mobile di Milano hanno arrestato un'altra persona, sempre per detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo, un cittadino italiano di 47 anni, nascondeva nel suo appartamento di via Asiago 120 grammi di cocaina, più di 1 chilo di hashish, 3 chili di marjiuna e 0,65 grammi di ecstasy. Oltre alla droga gli agenti hanno recuperato anche 16.450 euro e diverso materiale utilizzato per la vendita al dettaglio. Sempre giovedì 19 dicembre, in serata, è stato arrestato a Pioltello un 32enne italiano, individuato poco prima a Peschiera Borromeo mentre smerciava 20 grammi di hashish in cambio di 130 euro. In seguito all'arresto gli agenti hanno deciso di controllare anche la casa dell'uomo, in cui sono stati trovati altri 200 grammi di hashish, 1,9 grammi di cocaina, 180 euro in contanti. Gli arresti, 14 in totale, rientrano nelle operazioni di polizie volte al contrasto dello spaccio di droga in città.