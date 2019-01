Problemi alla circolazione sullo scalo aeroportuale di Orio al Serio a causa della fitta nebbia che da questo pomeriggio si è alzata sulla zona, riducendo in maniera drastica la visibilità. Difficoltà per gli aerei sia in fase di atterraggio che di decollo, con ritardi significativi o la cancellazione della partenza. Diversi voli sono stati dirottati su Verona e sullo scalo milanese di Malpensa. Inevitabile il caos e i disagi per i viaggiatori. L'aeroporto in provincia di Bergamo serve soprattutto la città di Milano ospitando le compagnie di volo low cost. L'annuncio di Ryanair che in un primo momento parlava di neve: "Attualmente presso l’aereoporto di Bergamo sta nevicando – si legge sul sito ufficiale – . La pista e la rampa richiedono utilizzo del servizio antichiaggio da parte del gestore aereoportuale causando ritardi per voli da e per Bergamo. Ai gentili passeggeri viene richiesto di effettuare il check in normalmente e di controllare Ryanair.com per ulteriori aggiornamenti".

"In relazione alla condizioni di bassa visibilità sull’Aeroporto di Milano Bergamo provocate dalla nebbia nel corso del pomeriggio odierno, alcuni voli previsti in arrivo tra le 15 e le 17:30 sono stati dirottati: sei a Malpensa provenienti da Bari, Lisbona, Amman e Barcellona (operati da Ryanair), Mosca (Pobeda) e Tirana (Ernest), e tre a Verona (da Brindisi, Praga e Nis operati da Ryanair). I passeggeri atterrati a Malpensa e quelli in partenza per le destinazioni indicate sono stati trasferiti in bus per l’imbarco a Malpensa e il rientro sullo scalo bergamasco. Sono stati cancellati i voli in partenza per Brindisi e Praga, provvedendo alla riprotezione dei passeggeri. Al momento i voli sull’Aeroporto di Milano Bergamo operano regolarmente, sebbene con qualche lieve ritardo", così in una nota Sacbo, la società gestisce l'aeroporto.