in foto: Immagine di repertorio

Nascondeva nella cantina dell'appartamento doveva viveva a Milano, in via Costantino Baroni, in zona Gratosoglio, due pistole e tre caricatori. La donna, una 41enne italiana, è stata arrestata dalla polizia locale che grazie a una soffiata che ha segnalato loro la presenza delle armi ha effettuato un blitz sul posto: le armi sono state immediatamente sotto sequestro. Si tratta di una pistola semiautomatica Beretta calibro 22 con due caricatori e una pistola semiautomatica Ekol Tuna calibro 8, di fabbricazione bulgara, con un caricatore. Le armi non risultano rubate in Italia e i ghisa stanno ora cercando di accertare la loro provenienza. Per la donna che ha diversi precedenti per droga, armi e ricettazione, sono scattati gli arresti domiciliari, disposti dal pubblico ministero di turno.