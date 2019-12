in foto: I soldi e la droga sequestrata

La droga era nascosta all'interno di alcuni dvd di film porno. Quando i clienti si avvicinavano all'edicola pronunciavano la parola d'ordine che era "Corriere dello Sport", a questo punto il sedicente edicolante consegnava loro custodie in plastica di film porno che in realtà all'interno contenevano droga, hashish o cocaina già divise in dosi. Per questo gli agenti della questura di Milano hanno arrestato nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre un 48enne, proprietario dell'edicola, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

L'edicola apriva di notte e nei weekend

Secondo quanto emerso dalle indagini l'uomo utilizzava l'edicola come copertura per lo spaccio di droga: il chiosco infatti apriva perlopiù di notte e nel weekend accogliendo i numerosi clienti, spesso giovanissimi, che acquistavano così le sostanze stupefacenti. L'edicola, sita all'angolo tra via Luigi Nono e via Cenisio, accanto alla Fabbrica del Vapore a Milano. Sono stati proprio gli orari di apertura a insospettire gli agenti che hanno iniziato un'attività di appostamento sia di giorno che di notte terminata con l'arresto del titolare domenica 30 novembre dopo che tre giovani sono entrati all’interno del chiosco per comprare della droga.: nel blitz gli agenti hanno anche sequestrato complessivamente 15 grammi di cocaina e altri 35 di hashish, già divisi in dosi. Nel corso dell'operazione è stata rinvenuta un'agenda rossa contenente anche la contabilità dello spaccio: nomi, numeri di telefono ed eventuali debiti da parte dei compratori.