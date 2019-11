in foto: Il premier Conte e il sindaco di Milano Sala alla alla piantumazione di un albero davanti alla Triennale

Nasce il Fondo ForestaMi. L'annuncio è stato dato oggi dal sindaco di Milano Beppe Sala, alla presenza del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, nel corso del "World Forum on Urban Forests – Milano Calling 2019" alla Triennale di Milano. "L'obiettivo è piantare in tutta Milano e nell’area metropolitana un totale di 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030 – ha spiegato il Sindaco di Milano e della Città Metropolitana Giuseppe Sala – per realizzare questo grande progetto di forestazione urbana serve la collaborazione di tutti: istituzioni, imprese, associazioni, cittadini".

Gli alberi fondamentali per contrastare le polveri inquinanti

Il Fondo nasce su iniziativa di Comune e Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia, sarà costituito presso Fondazione di Comunità Milano Onlus e si occuperà di raccogliere contributi di aziende e cittadini che vogliano partecipare al grande piano di forestazione urbana del progetto ForestaMi. "Sosteniamo l’iniziativa per implementare la forestazione urbana con i relativi benefici per i cittadini che hanno sempre più bisogno di una città verde e sostenibile – ha affermato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala – gli alberi sono elementi fondamentali perché portano ossigeno e contrastano le polveri inquinanti. Il verde in città rappresenta un elemento essenziale ai fini della qualità della vita urbana”.

In occasione del World Forum on Urban Forests Calling 2019, la due giorni sui temi degli ecosistemi urbani e naturali dove sono stati presentati e discussi i progetti di riforestazione urbana, questa mattina è stato piantato un ippocastano di fronte alla Triennale di Milano. Autori della piantumazione il presidente del Consiglio Conte, il sindaco di Milano Sala, la vicesindaca di Città Metropolitana Arianna Censi, il padrone di casa Stefano Boeri, il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala, l’assessore comunale al Verde Pierfrancesco Maran e il direttore generale delle foreste Mipaaf Alessandra Stefani. "Le città devono diventare protagoniste nella transizione energetica a partire da un ricorso sempre più consistente alle energie rinnovabili e pulite, alla mobilità sostenibile, perseguendo progetti di riforestazione urbana con la sfida di piantare almeno un albero ogni abitante – ha dichiarato Conte – gli alberi hanno un notevole valore economico ma valgono molto di più, aiutano a prevenire il dissesto idrogeologico e a migliorare la qualità della vita. Salvaguardarli è sia un imperativo etico che un’opportunità economica”.

Stefano Boeri: Salvare le nostre città è la nuova sfida

"Moltiplicare il numero degli alberi e delle altre piante presenti nelle città del mondo – ha sottolineato il docente del Politecnico di Milano e responsabile scientifico del progetto ForestaMi Stefano Boeri – sostituire con superfici verdi migliaia di ettari di asfalto e di lamiera (le macchine parcheggiate che spesso non usiamo), portare la natura vivente non solo nelle corti e lungo i viali ma anche sulle facciate e sui tetti delle case, delle scuole, dei musei, dei centri commerciali. Tutti questi non sono più solamente gesti di sana ecologia, ma scelte necessarie e urgenti". Boeri ha poi parlato della necessità di piantare migliaia di alberi per affrontare il cambiamento climatico del nostro pianeta di cui siamo responsabili: "Con ForestaMi, Milano raccoglie questa sfida e si candida a diventarne una delle più attive protagoniste", ha concluso.