È morto all'età di 84 anni a Milano Giovanni Cattaneo. Il suo nome potrà non dire molto ai più, ma Cattaneo è stato un volto molto noto della tv a cavallo tra gli anni '60 e '80: è stato lui, infatti, a interpretare il primo Capitan Findus degli spot dei famosi bastoncini di pesce, che vanno in onda ancora adesso con un nuovo "capitano". Cattaneo si è spento negli scorsi giorni all'Istituto geriatrico Piero Redaelli, dove era ricoverato da tempo a causa degli acciacchi dell'età e di condizioni fisiche non ottimali. L'uomo soffriva di cuore, aveva un pacemaker e camminava con l'ausilio delle stampelle.

in foto: Giovanni Cattaneo è stato il primo Capitan Findus

Il passato glorioso e poi la miseria

Prima di essere ricoverato al Redaelli Cattaneo viveva in una casa popolare al Corvetto, quartiere alla periferia sud di Milano. Vi si era trasferito con il suo fidato cane, il pastore tedesco Com, dopo che a causa di una truffa aveva perso la sua casa in zona Paolo Sarpi. Nel 2012 era stato il quotidiano milanese "Il Giorno" a far visita al vecchio "Capitan Findus" e a raccogliere la sua storia, tra ricordi di un passato glorioso e l'amarezza per i presunti torti subiti, che a suo dire lo avevano ridotto in miseria. Il cappello da marinaio calzato in testa e le foto di personaggi famosi appese sulle pareti ricordavano il suo passato: non solo la partecipazione alla fortunata pubblicità dei bastoncini di pesce, prima che il suo ruolo venisse interpretato dal più celebre John Hewer, ma anche altri spot, ruoli come comparsa e fotoromanzi. Poi, per il capitano, il vento era purtroppo cambiato ed erano arrivati i problemi che lo avevano spinto in un monolocale, senza neanche il gas per cucinare. Adesso le ceneri di Cattaneo riposeranno al cimitero di San Michele dei Mucchietti, una frazione di Sassuolo.