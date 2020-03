in foto: Enrico Decleva (Foto Fb: la Verdi)

Si è spento a 78 anni Enrico Decleva, professore ed ex rettore dell'Università Statale degli Studi di Milano dove ha coperto il ruolo per ben 11 anni, dal 2001 al 2012. Decleva è stato anche presidente della conferenza dei rettori delle Università italiane per 3 anni, dal 2008 al 2011, oltre che presidente del Consiglio della Fondazione Balzan Premio dal 2013. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata da Alberto Quadrio Curzio, vice presidente del Consiglio della fondazione.

La Fondazione Balza: Persa una personalità straordinaria

In una nota diramata da Curzio, si legge: "Con la scomparsa del presidente Decleva, la Fondazione Balzan Premio perde una personalità straordinaria per grande equilibrio e capacità intellettuale che, sempre con garbo e finezza, ha consolidato e aumentato il ruolo della Fondazione nella cultura e nella scienza. Così Enrico Decleva ha proseguito fino alla fine la missione della sua vita dedicata alla promozione del sapere come un elemento fondante del progresso umano".

Chi era Eugenio Balzan e chi premia la sua Fondazione

La Fondazione Premio Eugenio Balzan è stata fondata a Lugano nel 1956 dalla figlia di Eugenio, Lina, che ha destinato la quasi totalità dell'eredità del padre per la realizzazione. Eugenio Balzan è stato uno degli storici giornalisti del Corriere della sera. Entrato in redazione nel 1897, ne ha gestito l'amministrazione della società editrice oltre che essere diventato comproprietario del giornale con una piccola quota azionaria. È morto a Lugano il 15 luglio 1953. I Premi Balzan sono destinati a ricercatori, scienziati o artisti che si sono distinti a livello internazionale nei loro campi di attività. I premi riguardano due categorie. La prima include lettere, scienze morali e arti. La seconda, scienze fisiche, matematiche, naturali e medicina. Per ogni categoria vengono premiate quattro persone.