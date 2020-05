in foto: Immagine di repertorio

È stata lei, la vittima di questa brutta storia, a raccontare alle forze dell'ordine quanto accaduto la scorsa domenica quando un uomo l'ha aggredita in centro a Milano molestandola. Grazie alla sua denuncia la polizia ha potuto rintracciare l'aggressore che è stato così denunciato per molestie sessuali. La donna, L.T. 30 anni, di nazionalità russa e di professione modella, domenica 10 maggio stava percorrendo il sagrato della chiesa di Santo Stefano, nell'omonima piazza in centro a Milano, per deporre dei fiori quando è stata fermata dal suo aggressore che ha iniziato a molestarla.

L'aggressore identificato in un giardinetto poco lontano dalla chiesa

L'uomo, che è stato successivamente identificato come un 45enne italiano e senza fissa dimora, l'avrebbe aggredita e molestata proprio sul sagrato: la giovane sarebbe però è riuscita a fuggire poco dopo mettendosi in salvo. Poi la denuncia presentata ieri mattina al Comando Decentrato 1 della Polizia locale. Gli agenti, dopo un'approfondita descrizione del soggetto, insieme a colleghi del Nucleo Tutela Donne e Minori, si sono recati nel giardinetto antistante la chiesa e hanno fermato l’uomo: il 45enne, pluripregiudicato, è stato condotto negli uffici per l’identificazione. Sentito anche il Pm, si è proceduto a denunciarlo a piede libero.