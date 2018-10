Milano, molesta ragazza di 14 anni su autobus: in manette uomo di 61 anni

È scattato l’arresto per l’uomo di origini indiane di 61 anni accusato di aver molestato a Milano su un autobus della linea 90 una ragazzina di 14 anni. L’episodio è avvenuto il 16 ottobre: a notare il fatto due agenti della Polmetro. Per lo straniero, regolare e incensurato, non è stato disposta una misura cautelare.