Telefonate, pedinamenti e messaggi intimidatori che nel giro di poco sono passate dall'ex moglie al suo attuale compagno, per questo un uomo di 36 anni di nazionalità egiziana è stato arrestato a Milano con l'accusa di atti persecutori. A sporgere denuncia è stata l'ex compagna dell'uomo che dopo la segnalazione era stato anche ammonito dalla Questura, ma a quanto pare non è bastato. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 36enne, incensurato e con una regolare occupazione, non riusciva ad accettare la fine della relazione con la fidanzata, una donna italiana. Quest'ultima aveva iniziato anche a frequentare un altro uomo, cosa che il suo ex fidanzato non aveva accettato: per questo le sue abituali minacce fatte alla donna si erano rivolte da settimane anche al suo nuovo compagno, così grazie all'intervento immediato degli uomini dell'ufficio Stalking, maltrattamenti e minori della divisione Anticrimine per lui sono scattate le manette.