È iniziata all'insegna dei disagi la giornata dei pendolari e di chi si sposta con la metro a Milano, a causa di un doppio stop sulla linea rossa. Attorno alle 7 di oggi, venerdì 12 ottobre, infatti, la circolazione della metro M1 (la linea rossa) è stata dapprima momentaneamente sospesa tra le stazioni Sesto Marelli e Sesto Fs. A comunicarlo è stata l'Azienda trasporti milanesi sui propri canali social e tramite l'app. I motivi dell'interruzione non sono stati chiariti: l'Atm ha parlato genericamente di un intervento delle autorità di pubblica sicurezza. Nella tratta interrotta sono stati attivati collegamenti sostitutivi con autobus. Risolta apparentemente la situazione a Sesto, attorno alle 8 del mattino è stata la volta dell'altro capolinea: Atm ha infatti informato di aver sospeso la circolazione dei treni tra S. Leonardo e Rho Fieramilano, in questo caso a causa di un treno guasto che è stato necessario rimuovere dai binari. Lo stop, durato all'incirca un quarto d'ora, ha causato rallentamenti sul resto della linea: anche in questo caso sono stati attivati gli autobus sostitutivi. Per completare il quadro, sempre nella prima mattinata di oggi un intervento tecnico lungo la linea ha costretto a deviazioni le linee dei tram 2 e 14 e i bus della 94. Dopo una ventina di minuti tuttavia la situazione è tonata alla normalità, anche se per le linee in questione la circolazione è rimasta rallentata.