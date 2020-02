in foto: Linea rossa Metro di Milano

Qualche disagio nella mattinata di venerdì 7 febbraio a Milano per chi utilizza la metro. La circolazione della linea rossa, la M1, è stata momentaneamente sospesa tra la stazione di Pagano e le fermate Lotto e Gambara, su entrambe le diramazioni in cui si biforca la linea rossa. A comunicare l'interruzione, avvenuta poco dopo le 10.30, è stata l'azienda dei trasporti milanesi, Atm: "Abbiamo sospeso la circolazione tra Pagano e Lotto e tra Pagano e Gambara per risolvere un inconveniente tecnico sulla linea – ha scritto l'azienda dei trasporti su Twitter -. Queste tratte sono servite da bus che arriveranno alle fermate compatibilmente con le condizioni del traffico". Secondo Atm la circolazione dei treni sulla linea rossa prosegue regolarmente nelle altre tratte: "I treni viaggiano regolarmente tra Sesto e Pagano, tra Lotto e Rho, tra Gambara e Bisceglie", afferma Atm, anche se molti utenti lamentano disagi anche sulle altre tratte e, dal sito di Atm, l'intera linea della M1 risulta interrotta. Non è ancora stato comunicato il tipo di inconveniente tecnico che si è verificato, né i tempi in cui sarà risolto il problema.