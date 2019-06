Problemi e circolazione interrotta sulla linea lilla della metro di Milano, la M5. Pochi minuti prima di mezzogiorno la circolazione dei treni è stata sospesa tra le fermate Marche e Isola. La causa dell'interruzione, come comunicato dall'azienda dei trasporti milanesi, sarebbe un problema che si è verificato alle porte della banchina della fermata Zara. Su Twitter Atm ha consigliato a tutti i passeggeri modalità alternative per proseguire il viaggio: "Nelle stazioni di Isola e Garibaldi scendete e cambiate binario per proseguire il viaggio. Nella tratta interrotta considerate in superficie le linee 5, 7, 10, 31 e 33".

La metro lilla è completamente automatica

La metro lilla è l'unica linea su cui i treni sono completamente automatici, ossia senza conducente a bordo (sarà così anche la metro 4 in corso di realizzazione). Anche per questo motivo in tutte le stazioni della metropolitana sono installate delle barriere protettive che impediscono alle persone di scendere sui binari. Nelle barriere sono installate delle porte automatiche che si aprono in corrispondenza delle porte dei treni, consentendo così ai passeggeri di salire o scendere sulle carrozze. Il guasto odierno riguarda proprio queste porte automatiche.