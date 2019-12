in foto: La metro Lilla a Milano (Immagine di repertorio)

Disagi lunedì mattina a Milano per chi si sposta sulla linea lilla della metropolitana, la M5. Attorno alle 9, in pieno orario di punta, la circolazione dei treni in direzione San Siro è stata interrotta per alcuni minuti. Stando a quanto comunicato dall'azienda milanese dei trasporti tramite gli annunci a bordo treno e nelle stazioni, l'interruzione è stata causata da un guasto di natura non meglio precisata. Nessuna comunicazione è stata fatta da Atm né sui social, né sul proprio sito, dove invece la circolazione su tutte le linee della metro nella mattinata di lunedì 9 dicembre risulta regolare. Considerando l'orario e l'inizio della settimana, sono tanti i viaggiatori che hanno affrontato qualche disagio a causa della momentanea interruzione della circolazione, che è durata una decina di minuti circa. Dopo l'interruzione la circolazione dei convogli è tornata regolare, anche se all'inizio si sono verificati inevitabili rallentamenti.