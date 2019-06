Si terrà domani, mercoledì 19 giugno, l'attesissimo concerto di Ed Sheeran: il cantante britannico si esibirà allo Stadio San Siro di Milano in uno show andato sold out pochi minuti dopo la messa in vendita dei biglietti. Per l'occasione, Atm, l'azienda che si occupa dei trasporti milanesi, ha predisposto un servizio potenziato per facilitare gli spostamenti dei fan da e per lo stadio di San Siro con i mezzi pubblici. Per raggiungere lo stadio è infatti possibile utilizzare la linea M5 della metropolitana milanese, scendendo alla fermata San Siro Stadio, o la linea M1 scendendo alla fermata Lotto o anche gli autobus/tram in direzione San Siro. Le linee M1 e M5 restano aperte oltre il normale orario di servizio: dopo le ore 00:20, tutti i treni della M1 viaggiano da Lotto verso Sesto FS. Ultima partenza alle ore 1:20. I treni della M5 viaggiano in entrambe le direzioni, con ultime partenze dai capolinea di San Siro e di Bignami alla 1. Per facilitare l’uscita dallo stadio dei fan alla fine del concerto, su disposizione della Questura chiuderemo le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta. In alternativa usate la stazione M5 di San Siro Stadio o raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 10/15 minuti. Inoltre i parcheggi di Molino Dorino, Lampugnano e Bisceglie prolungano l’orario di apertura fino alle 2 di notte. Un servizio navetta collega i parcheggi di Lampugnano e Bisceglie e lo stadio.



Autobus e tram: modifiche alle linee di superficie

Linea 16: prima dell’inizio del concerto, viene cancellata la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. Durante l’evento modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In uscita dallo stadio, viene cancellata la fermata di via Dessié in direzione Monte Velino. Linea 49: due ore prima dell’inizio del concerto, modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dalla fine del concerto per un’ora circa, stessa modifica in direzione Lotto M1/M5; in direzione piazza Tirana, stessa deviazione percorrendo via Novara anziché via San Giusto. Linee 64 e 80: dalla fine del concerto per un’ora circa, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto.Linea 98: dalla fine del concerto per un’ora circa, la linea modifica il percorso solo in direzione Famagosta M2. Dal capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare.