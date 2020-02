in foto: immagine di repertorio

Un maxi sequestro di droga da parte della polizia di Stato di Milano. È successo nel pomeriggio di venerdì 14 febbraio in zona Lorenteggio, dove due spacciatori di 42 e 48 anni sono stati arrestati dagli agenti che li hanno trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti nascosto in due borsoni. In seguito alla perquisizione presso i loro domicili è stata ritrovato altra droga destinata allo spaccio. L'azione della squadra mobile è scattata in seguito a un intenso lavoro di monitoraggio, che ha portato alle manette per i due pusher e al sequestro di oltre 100 chili di hashish.

La dinamica dell'arresto

Da quanto risulta, gli agenti della squadra mobile di Milano sono riusciti a incastrare i due malviventi dopo aver seguito attentamente gli spostamenti delle due vetture sulle quali si spostavano. Dalla zona Gallaratese le auto si sono dirette verso il quartiere Lorenteggio per fare il loro ingresso nel portone di uno stabile dal quale i due uomini sono usciti con dei borsoni contenenti droga. I controlli da parte della polizia, effettuati anche nelle abitazioni dei due pusher, hanno portato al rinvenimento di 107 chili di hashish, 11,8 chili di marijuana e 785 grammi di cocaina. Per i due pusher italiani sono scattate le manette, arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.