Sono tre le auto coinvolte nel maxi incidente avvenuto il giorno di Capodanno a Milano in piazza Emilia, angolo corso 22 marzo: tra queste ci sono anche una pattuglia dei carabinieri e un taxi. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 21 e a darne notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza chiamata a intervenire sul posto con quattro ambulanze. Stando a quanto si apprende sarebbero cinque le persone soccorse dal personale medico: quattro uomini di 33, 35, 54 e 56 anni e una donna di 45. I feriti sono stati trasportati alla Clinica Città Studi, al Policlinico e al Fatebenefratelli: le loro condizioni non sarebbero comunque gravi.

Si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente

Sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia locale e altre pattuglie dei carabinieri per effettuare i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto: la dinamica comunque non è ancora stata chiarita. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso al traffico per consentire i soccorsi e i necessari rilievi.