in foto: Matteo Salvini in versione natalizia in visita all’ospedale pediatrico Buzzi (Foto Facebook)

Visita di Matteo Salvini ai bambini ricoverati nell'ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano. Come da tradizione, alla Vigilia di Natale il leader della Lega e alcuni giovani del Carroccio hanno portato dei regali per i piccoli degenti che saranno costretti a trascorrere le feste all'interno dell'ospedale: "Abbiamo portato stamattina regali e sorrisi ai bimbi dell’Ospedale Buzzi di Milano. Dedicate anche voi una visita a chi durante queste Feste è ricoverato o costretto a letto: sarà il regalo migliore che riceverete!", ha poi scritto il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio su Facebook, dove ha pubblicato una fotografia che lo ritrae col cappello di Babbo Natale.

Presenti anche il presidente di Municipio 2 Piscina e l'assessore Bolognini

Assieme a Salvini erano presenti anche il presidente del Municipio 2 di Milano Samuele Piscina e l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e alla disabilità Stefano Bolognini, uomo di fiducia del leader della Lega. La visita di Salvini al Buzzi (uno dei principali ospedali pediatrici della città) è stata naturalmente anche un'occasione per il vicepresidente del Consiglio per parlare della manovra economica da poco approvata dal Senato (il maxiemendamento alla Legge di bilancio 2019 passerà ora all'esame della Camera): "Nessuna pensione verrà tagliata e diminuirà, nel 2019 nessuno in Italia prenderà di meno, anzi si prenderà di più!", ha detto tra le altre cose Salvini dicendo di voler smontare alcune bufale a riguardo.