in foto: La Presse

Rissa durante un banchetto nuziale, per una battuta sul vestito della sposa. Una giornata di festeggiamenti, gioia e promesse che si è conclusa con i novelli coniugi ascoltati dai carabinieri. L'episodio curioso e insolito è avvenuto la sera di domenica scorsa 2 giugno in un agriturismo nel Parco del Ticino, a Robecco sul Naviglio, Comune in provincia di Milano. Un bella cerimonia seguita da un banchetto che si è protratto fino alle 23. La festa per celebrare l'inizio di una nuova vita insieme, di due persone che si legano indissolubilmente è culminata una una lite prima e in una rissa poi. Secondo le informazioni apprese la discussione è nata da un apprezzamento non gradito del cognato della sposa, fratello del coniuge, sull'abito bianco. Poco dopo i toni di voce si sono alzati e dalle parole si è passati ai fatti. Gli sposi e i cognati se le sono date di santa ragione, prendendosi a spinte, schiaffi e pugni, complice probabilmente l'alcol.

Matrimonio con rissa

La scena si è svolta davanti agli occhi degli ospiti che, preoccupati, hanno cercato di dividerli e di calmare la situazione. Qualcuno ha allertato i soccorsi. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 arrivato in ambulanza, che si è occupato dei due cognati, trasportandoli all’ospedale di Magenta e al San Carlo di Milano. Arrivati al pronto soccorso, sono stati affidati alle cure dei medici che li hanno medicati per le ferite e contusioni riportate a seguito dei colpi ricevuti. Presenti anche i carabinieri, che hanno invece ascoltato la coppia di novelli sposi, facendosi raccontare la loro versione dei fatti. Al momento nessuno ha sporto denuncia per l'accaduto.