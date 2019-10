in foto: I manifestanti in corteo a Milano

"Kobane è stata Stalingrado per Isis. Efrin sarà il Vietnam per Erdogan", recita così uno dei tanti striscioni esposti durante la manifestazione organizzata quest'oggi a Milano in difesa del popolo curdo e contro l'offensiva dell'esercito turco nel nord della Siria. Il corteo, partito alle 15 circa ha come destinazione il consolato turco di via Canova: il camioncino in testa al corteo è seguito dalla folla che sventola le bandiere gialle e verdi delle jpg e jpj, le milizie del rojava divenute simbolo della lotta al Califfato.

Lancio di uova e vernice durante il corteo

Presenti anche le bandiere di "Non una di meno" e dei Sentinelli. "Nel nord della Siria ho visto persone che hanno perso la vita,le gambe,le braccia,i propri cari, per sconfiggere l'Isis e proteggere noi anche, oggi siamo qui per loro" racconta Davide Grasso, ex combattente Ypg di Torino. Giunti nei pressi di piazza Missori, alcuni manifestanti hanno lanciato delle uova e della vernice blu in direzione della sede dell'istituto bancario Unipol.