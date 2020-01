Un uomo di 39 anni è stato denunciato per insolvenza fraudolenta. Il motivo? Non aveva con sé quattordici euro per pagare una bottiglia d'acqua, un caffè e una cheescake prese in un bar nel celebre Quadrilatero della Moda, in via Montenapoleone. Il risultato è stato quattro volanti della polizia presso il locale, che hanno scortato l'uomo – poi risultato nullatenente – fino ai propri uffici per notificargli la denuncia. Secondo quanto emerso, l'uomo si sarebbe seduto a un tavolino del bar nella celebre via del lusso, ordinando da mangiare: una fetta di torta, un caffè e una bottiglietta d'acqua. Quando è arrivato il momento di pagare, ha detto al cameriere di non trovare il portafogli e di averlo probabilmente scordato in albergo. Il ragazzo non gli ha creduto e, quando alla richiesta di avere informazioni più precise si è trovato davanti un muro di silenzio, ha chiamato la polizia, giunta al bar con quattro volanti.

Non ha i soldi per pagare la torta in via Montenapoleone, denunciato

Nessuno si sarebbe offerto di pagare il conto all'uomo che forse, avendo fame e voglia di un po' di dolce, ha tentato di scamparla con una scusa, confidando nella buona fede del cameriere, che invece non gli ha creduto e ha chiesto l'ausilio delle forze dell'ordine. Per il reato di insolvenza fraudolenta, il 39enne rischia ‘la reclusione sino a due anni o con la multa sino a € 516. L’adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato'. Insomma, se l'uomo porterà i 14 euro al bar di via Montenapoleone, potrebbe cavarsela senza sporcarsi la fedina penale. O chissà, forse qualcuno, in cui magari è avanzato un po' di spirito natalizio, deciderà di pagare per lui la fetta di torna e la tazzina di caffè.