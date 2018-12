Sono stati centrati in pieno da un'auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali, per questo una madre e i suoi due figli sono finiti in ospedale. L'incidente è avvenuto a Sesto San Giovanni, in viale Fulvio Testi, lunedì pomeriggio quando la donna, di 26 anni, era intenta ad attraversare tenendo per mano il più grande dei suoi figli, di 6 anni, e spingendo con l'altra mano il passeggino su cui c'era il figlio più piccolo di soli 2 anni. In quel momento è sopraggiunta una vettura guidata da un uomo che ha preso in pieno i tre, sbalzando il bimbo di 2 anni a terra dal passeggiano: immediato l'intervento dei soccorsi che sono giunti sul luogo dell'incidente con due ambulanze e un'automedica. Il più piccolo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano, mentre il bambino di 6 anni è giunto nello stesso ospedale in codice verde. La donna non ha riportato ferite gravi e per questo è stata portata alla Multimedica di Sesto a bordo di un'altra ambulanza.Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamiche del grave incidente: l'uomo che guidava l'auto che ha investito la famiglia si è subito fermato per prestare soccorso. "Non li ho visti", avrebbe dichiarato alle forze dell'ordine, subito dopo i fatti.