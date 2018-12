in foto: foto di repertorio

Preso a pugni in faccia dal giovane zio di un alunno durante il ricevimento dei genitori. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio alla scuola elementare Sorelle Agazzi di piazza Gasparri, zona Comasina a Milano, e la vittima è un maestro di 46 anni. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, intorno alle 17 e 30 di oggi l'insegnante ha avuto una discussione con una ragazza di 25 anni, madre di un suo alunno. Con la donna c'era il fratello di 28 anni, che avrebbe colpito il maestro con due pugni al volto. I due sono stati divisi dai poliziotti, chiamati proprio dal 46enne.

Il docente è stato soccorso e trasportato in codice verde all'ospedale Niguarda del capoluogo lombardo. Ha il naso gonfio, ma non è chiaro se abbia riportato fratture. Ancora da accertare anche la dinamica dell'aggressione. Tra il maestro e la mamma dell'alunno ci sarebbero contrasti e dissapori, ma i dettagli della questione non sono stati ricostruiti. Da chiarire anche il ruolo nella discussione del fratello 28enne della ragazza, cioè colui che ha materialmente colpito il maestro. La sua posizione è ancora al vaglio, ma per ora non sono stati presi provvedimenti. L'accusa potrebbe però cambiare anche in base alla prognosi dell'ospedale che ha in cura il docente.