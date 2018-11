Abusò sessualmente di alcune sue allieve minorenni, tre anni fa, in un oratorio della provincia di Milano: protagonista della vicenda un uomo di 52 anni, insegnante di pianoforte. Come riporta Il Giorno, per lui i giudici del Tribunale di Milano hanno disposto una misura preventiva: l'uomo potrà continuare ad impartite lezioni di piano, ma soltanto a persone che abbiano superato i 18 anni di età. Il 52enne sarà sottoposto a sorveglianza speciale per un anno: per lui, il Tribunale ha stabilito anche l'obbligo di dimora e l'obbligo di non uscire di casa prima delle 7 del mattino e di non farvi ritorno dopo le 22.

Il gip ha respinto per ben due volte la richiesta di patteggiamento avanzata dai legali dell'uomo, visto che l'insegnante di piano viene considerato pericoloso, in quanto, secondo i giudici, ha dimostrato "totale assenza di una presa di coscienza del disvalore delle condotte realizzate con un conseguente serio e concreto rischio di recidiva e la totale incapacità di contenimento dei propri impulsi sessuali".