Milano, madre entra in una scuola elementare e picchia una maestra davanti ai bambini

L’episodio in una scuola elementare della periferia di Milano: la donna ha picchiato la maestra in classe, davanti ai bambini, per un presunto graffio che la stessa avrebbe provocato al figlio tempo prima. Ma secondo l’istituto, sarebbe stato proprio il bambino, durante un litigio con un compagno, ad essersi graffiato mentre la maestra cercava di dividerli.