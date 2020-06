Una serata di follia a bordo del filobus 91 a Milano. Un uomo di 23 anni ha scatenato il caos a bordo del mezzo pubblico nella serata di ieri, martedì 16 giugno, minacciando i passeggeri e aggredendo l'autista con un estintore.

Aggredisce l'autista e gli svuota l'estintore addosso: caos sulla 91 a Milano

Tutto sarebbe partito da una banale lite per il posto a sedere, a bordo del filobus. Da una parte l'aggressore, un 23enne egiziano, dall'altra due passeggeri con cui ha iniziato a discutere. Lo scontro è iniziato quando il bus si trovava in viale Romagna diretto verso la fermata di piazza Piola. L'autista di Atm, un 45enne con esperienza in servizio, ha visto dallo specchietto retrovisore il ragazzo egiziano che minacciava gli altri passeggeri con in mano l'estintore. Per questo ha fermato il veicolo all'altezza di largo Rio de Janeiro ed è uscito dalla cabina riservata al conducente per provare a calmare il 23enne, ma questo ha reagito e gli ha scaricato contro il contenuto dell'estintore.

Addetti alla sicurezza minacciati con bottiglia e bastone

Il giovane non si è fermato alla prima aggressione: poco dopo ha minacciato con una bottiglia rotta e un bastone il personale di sicurezza Atm intervenuto sul posto. È stato necessario l'intervento degli agenti delle volanti della polizia di Stato per riuscire a bloccarlo. Il giovane è stato infine indagato a piede libero per interruzione di pubblico servizio.

De Corato: Violenza quotidiana su questa linea

"Gli episodi di violenza su questa linea sono ormai la quotidianità", è il commento dell'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato. "Non è possibile che chi per lavoro si mette alla guida di un mezzo di linea debba anche gestire la sicurezza pubblica. Esprimo la mia solidarietà all’autista che, ieri sera, ha dovuto ricorrere alle cure mediche dopo essere stato aggredito, e a tutti i suoi colleghi che oggi dovranno lavorare con la paura di dover gestire qualche altro folle".