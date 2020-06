in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dalla polizia di Milano per aver investito con la sua mini-car un altro ragazzo, di 20 anni, nella serata di ieri, domenica 31 maggio. Il ragazzino minorenne è ora indagato per lesioni aggravate. Nessuna grave conseguenza per la vittima, ricoverata al pronto soccorso in codice verde.

Il 16enne ha investito volontariamente l'altro ragazzo

Teatro dell'accaduto, la centralissima Brera, centro storico del capoluogo lombardo, dove – da quanto trapelato – i due sarebbero stati protagonisti di un litigio prima che il più piccolo investisse il più grande. Secondo quanto filtrato, verso la mezzanotte di ieri, in via Fatebenefratelli, i due si sarebbero insultati per strada prima che il 16enne salisse a bordo della mini-car travolgendo il 20enne. Dalla questura, però, fanno sapere che non si sarebbe trattato di un gesto accidentale, quanto più di un atto volontario volto a ferire il "rivale". Dopo lo scontro, il ragazzo di 20 anni è stato soccorso da un'ambulanza che si è precipitata sul posto. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi, motivo per cui è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove gli sarebbero state trovate contusioni alle gambe al viso, rimediate durante e dopo l'impatto col veicolo. Ad allertare le forze dell'ordine, è stato invece il 16enne, fermatosi dopo l'investimento. Gli agenti della polizia si sono recati sul posto e l'hanno denunciato per lesioni aggravate. Nessun ulteriore problema, invece, per il ragazzo portato in ospedale.