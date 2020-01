Milano, lite tra senzatetto: 42enne raggiunto da una coltellata alla schiena

Un uomo di 42 anni è stato soccorso dal 118 dopo essere stato aggredito da un altro senzatetto in via Rembrandt a Milano. L’aggressione è avvenuta lunedì sera davanti ai volontari della Croce Rossa che hanno immediatamente allertato polizia e soccorritori. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale.