in foto: Fedez

È imputato per lesioni Fedez, a causa di un litigio avvenuto nel marzo del 2016 con un vicino di casa. In quell'occasione il rapper sarebbe stato coinvolto in una lite con il vicino nel quale quest'ultimo avrebbe riportato lesioni per 10 giorni di prognosi. Nell'udienza del 21 novembre presente anche il cantante Fabio Rovazzi, che avendo assistito al litigio tra i due ha testimoniato davanti al giudice di pace Tommaso Cataldi: secondo quanto racconto da Rovazzi sarebbe stato il vicino di casa di Fedez a colpire l'amico con un pugno.

Rovazzi: Fedez colpito dal vicino con un pugno

In seguito alla lite sia Fedez che il vicino di casa coinvolto hanno sporto denuncia: al momento però si sta svolgendo il procedimento a carico del rapper davanti al giudice di pace. Secondo quanto raccontato proprio dal vicino, la lite sarebbe nata a causa del volume della musica troppo alto tenuto dal rapper milanese: dopo la sua richiesta di poter abbassarlo, Fedez avrebbe reagito aggredendolo e colpendolo con un pugno, causandogli anche un trauma cranico lieve e una conseguente prognosi di dieci giorni. Un versione smentita da Fabio Rovazzi che ha invece raccontato come il rapper sia stato in realtà aggredito dal vicino di casa che dopo essere entrato nel suo appartamento lo ha colpito in pieno volto con un pugno, rendendo così necessario l'intervento di un'ambulanza chiamata proprio dallo stesso Rovazzi.