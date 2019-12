"Riflettendo su ciò che è accaduto, sono giunto alla conclusione che l'unico modo per accontentare tutti, fosse inserire i gatti". Salmo ha scelto l'ironia per rispondere alla critiche al suo primo poster promozionale, rimosso perché giudicato troppo forte a causa dell'immagine che ritraeva il rapper coperto di sangue. Il nuovo cartellone per il suo primo live a San Siro, in programma per il 14 giugno 2020, raffigura gattini e maglioni.

Il nuovo poster di Salmo: gattini per rispondere alle critiche

Sulla pagina Instagram del rapper italiano, il post raffigurante il billboard sui Navigli di Milano è diventato presto virale conquistando migliaia di commenti e like in poche ore. "Meglio?", chiede ironicamente l'artista ai suoi fan. Che hanno risposto in massa con oltre 330mila like in poche ore.

Il rapper si era visto togliere dai Navigli un poster pubblicitario, affisso su un palazzo in ristrutturazione, a causa dell'immagine giudicata violenta, in cui lo stesso Salmo veniva ritratto col volto coperto di sangue. Il musicista si era infuriato: "Il cartellone è stato segnalato e rimosso – aveva scritto -. Davvero vi spaventa così tanto il sangue finto? Eppure siamo bombardati da immagini forti ogni giorno, i vostri figli sparano e ammazzano gente nei video giochi e sono liberi di vedere su i social le peggiori brutalità". "Ovviamente penserete sia l’ennesima mossa di marketing. Andatevene a f…", era stata la conclusione dello sfogo dell'artista, che dopo la rabbia ha ora scelto la via dell'ironia, con grande successo.