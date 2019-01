in foto: La bomba a mano ritrovata dalla polizia in una cantina a Baggio

È il 9 gennaio quando gli agenti della polizia locale giungono nella cantina di via Noale a Milano, in zona Baggio, dopo una segnalazione per detenzione di sostanze stupefacenti e armi. Durante la perquisizione del locale però si ritrovano davanti non a ciò che cercano ma a una bomba a mano M52P di fabbricazione jugoslava, secondo le informazioni prodotta fino al 1959. Immediato l'intervento degli artificieri della polizia di stato allertati dai quattro agenti e dall'ufficiale della polizia presenti sul posto. L'intera area viene così messa in sicurezza dagli stessi artificieri che dopo aver prelevato la bomba confermano che quest'ultima risulta funzionante: si tratta dunque di un ordigno pronto a esplodere una volta attivato. La bomba è stata messa in sicurezza così da poter compiere un'accurata perizia tecnica che sottolinea quanto già ipotizzato, sia il detonatore che il tritolo all'interno sono funzionanti.

L'ordigno fatto brillare dagli artificieri in una zona sicura

Come spiegato dagli artificieri le bombe di questo tipo una volta innescate esplodono dopo circa otto secondi e i frammenti di metallo raggiungono un raggio di circa 15 metri e possono provocare danni anche letali. L'ordigno è stato messo in sicurezza dagli agenti della polizia e fatto brillare dagli artificieri in una zona protetta nel pomeriggio del 18 gennaio. Il detentore italiano di 56 anni con precedenti, proprietario della cantina in cui è avvenuta la perquisizione che ha portato al ritrovamento della M52P, è stato arrestato.