Disagi a Milano sulla metropolitana gialla M3. La circolazione è ferma tra il capolinea Comasina e la stazione Maciachini e si svolge con bus sostitutivi dall'inizio del servizio, per permettere la rimozione di un mezzo per il lavaggio delle gallerie che ha avuto un problema nella notte e ha ritardato l'apertura della tratta. Lo ha reso noto Atm, spiegando che 35 bus garantiscono il servizio sulla tratta di linea sospesa.

Milano, circolazione M3 bloccata tra Comasina e Maciachini

Tra Affori Centro, Dergano e Maciachini, spiega l'azienda, è possibile usare anche il bus 70. In alternativa alla stazione ferroviaria di Affori FN è possibile usare le stazioni di Domodossola, Cadorna o Garibaldi. La circolazione è regolare tra Maciachini e il capolinea S. Donato.

Guasto nella notte a un mezzo per il lavaggio delle gallerie

L'avviso è stato dato da Atm sul suo account Twitter attorno alle 5.40 di oggi, giovedì 31 ottobre, spiegando che "stiamo rimuovendo un mezzo per il lavaggio gallerie che ha avuto un problema nella notte. Le operazioni ritarderanno l’apertura di un tratto di linea". L'azienda ha comunicato che sono presenti in stazione gli assistenti alla clientela che indicano ai passeggeri le modalità alternative di viaggio. Atm inoltre ha predisposto un piano di informazione con annunci in metropolitana e superficie, news sul sito, notifiche sull'app, aggiornamenti sul canale social e sui monitor presenti in banchina e in stazione. L'azienda conclude la sua nota scusandosi con i passeggeri: "La squadra di tecnici del pronto intervento – dice la nota – sta lavorando per riattivare la circolazione sull'intera linea nel più breve tempo possibile".