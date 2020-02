in foto: (Face Boarding di Sea)

L'aeroporto di Milano Linate ha inaugurato la fase sperimentale del Face Boarding di Sea, un progetto che a partire dal 12 febbraio permetterà ad alcuni passeggeri Alitalia della tratta Milano Linate-Roma Fiumicino di effettuare i controlli di sicurezza e l'imbarco attraverso un sistema di riconoscimento facciale. Grazie a questa nuova tecnologia non sarà più necessario esibire né il documento di identità né la carta di imbarco nel corso delle procedure di controllo prima di accedere al volo. Tutto questo è reso possibile da un sistema multimediale che consente di riconoscere il passeggero a partire dalle caratteristiche biometriche del suo volto, acquisendo in automatico tutte le informazioni presenti sul biglietto aereo e sui documenti di identità.

La sperimentazione e l'entrata in vigore

Per il momento si tratta di un progetto sperimentale, fino al 31 dicembre 2020 il Face Boarding di Sea sarà operativo unicamente sulla tratta Milano Linate-Roma Fiumicino. Solo dal 2021 il sistema diventerà operativo a tutti gli effetti. I passeggeri potranno scegliere autonomamente se partecipare alla sperimentazione oppure no. Per testare il riconoscimento facciale sarà necessario avere determinati requisiti: essere maggiorenni ed essere muniti di carta d’imbarco e documento elettronico (passaporto o carta di identità elettronica rilasciata dopo il 1° gennaio 2017). Il Face Boarding non memorizzerà le foto dei vari passeggeri che si sottoporranno alle rilevazioni biometriche, ma permetterà invece di avere una corsia preferenziale e veloce per i controlli di sicurezza e per i gate d’imbarco rendendo il percorso all’interno dell’aeroporto più fluido ed efficiente.