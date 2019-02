L'ex concorrente del Grande Fratello Salvo Veneziano sarebbe stato aggredito e minacciato in stazione Centrale a Milano. La denuncia arriva tramite un lungo video pubblicato sul proprio profilo Facebook nel quale l'imprenditore racconta quanto accaduto: "Sono venuto a Milano per un appuntamento di lavoro e appena giunto in piazza Duca d'Aosta sono stato avvicinato da tantissime persone che volevano vendermi qualcosa. Tutti extracomunitari – racconta Veneziano – e al mio rifiuto sono stato aggredito verbalmente. "‘St****, pezzo di m**** italiano". Il racconto dell'ex concorrente del celebre reality e oggi imprenditore in Brianza dopo aver aperto alcune pizzerie prosegue con una dura accusa nei confronti di quanto accade in stazione, luogo a suo dire invivibile proprio a causa della presenza di pusher violenti e disposti a tutto.

In stazione Centrale bisogna andare solo armati

"Questa è Milano. La stazione Centrale di Milano – racconta – se non mi fossi allontanato sicuramente mi avrebbero fatto qualcosa". Veneziano che quel giorno era in compagnia della moglie spiega poi di essersi allontanato senza rispondere all'aggressione e di non aver accettato il consiglio della moglie che lo aveva invitato a chiamare i carabinieri. "Io sono nato per strada, ma ho avuto paura – ha ammesso l'ex concorrente del Gf – per andare alla stazione di Milano bisogna camminare armati". L'episodio sarebbe accaduto mercoledì 13 febbraio verso le 17, in pieno giorno. Una vicenda che segue un altro "celebre" sfogo, quello della conduttrice tv Emanuela Folliero che nei mesi scorsi aveva lamentato l'eccessiva presenza di immigrati sempre in stazione Centrale.