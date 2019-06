Si chiama "Immergiti nel blu" ed è un'iniziativa dell'organizzazione internazionale non-profit, MSC Marine Stewardship Council, che nell'ambito della settimana del Worl Oceans Day trasformerà le Colonne di San Lorenzo, nel cuore del centro storico di Milano, in un grande mare blu, una grande distesa popolata di pesci (tutto ricreato con residui di plastiche e legni provenienti dalle spiagge) ricreata ad hoc per l'occasione. Quale? La giornata mondiale degli oceani che ogni anno si celebra l'8 giugno e nei giorni precedenti e successivi. Si tratta di un modo unico e suggestivo per sensibilizzare le persone sul tema della salvaguardia del mare che trova la sua collocazione proprio nell'ambito della giornata mondiale degli oceani. Da lunedì 3 a giovedì 6 giugno saranno tante le iniziative e le attività alle quali sarà possibile prendere parte per conoscere a fondo i nostri mari e tutto ciò che possiamo fare per rispettarli e preservali oggi e in particolare per le generazioni future.

Anche l'hashtag StavoltaMiTuffo per condividere il rispetto per gli oceani

Il giorno clou sarà il 6 giugno, quando attraverso un gioco collettivo, le persone saranno invitate a "pescare" alcuni oggetti di design che rappresentano la vita negli oceani, realizzati da due artisti – Geppetta e Salvabarche – che usano materiali di recupero. Il gioco, condotto con l’ausilio di "pescatori", ha l’obiettivo di spiegare in modo semplice e divertente il concetto della pesca sostenibile. Non manca l'aspetto social dell'iniziativa: attraverso Facebook, Instagram e Twitter, tutti potranno fare la loro parte utilizzando l’hashtag #StavoltaMiTuffo. Ovunque ci si trovi, in qualunque momento della giornata (a colazione, in ufficio, al bar, sul tram…) MSC invita tutti a tuffarsi nel blu, facendosi una foto con maschera e boccaglio. Un modo divertente per proclamare il proprio impegno a rispettare gli oceani ogni giorno.