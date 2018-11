in foto: (piazza Missori)

Lavori in corso questa notte a Milano, tra piazza Missori e via Mazzini. La necessità di sistemare l’asfalto ammalorato e riparare uno scambio tranviario porterà a importanti modifiche alla circolazione nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 novembre. I lavori erano attesi da tempo e sono stati segnalati anche dal Municipio 1: Comune e Atm hanno programmato la loro esecuzione dalle 21 di oggi fino alle 4 di domattina. Questi i provvedimenti viabilistici che saranno presi nella notte, come reso noto da un comunicato di Palazzo Marino: "Per i veicoli provenienti da corso Italia in direzione piazza Missori, obbligo di svolta a destra in via Maddalena; per i veicoli che da piazza Missori sono diretti in via Mazzini, obbligo a svoltare in via Gonzaga sul percorso alternativo Gonzaga-Diaz-Giardino; per i veicoli provenienti da via Mazzini in direzione corso di porta Romana, obbligo di proseguire diritto sul percorso alternativo Italia-Maddalena; per i veicoli provenienti da via Mazzini in direzione via Albricci, la svolta a sinistra potrà avvenire al centro di piazza Missori". Data la tipologia di interventi sarà necessario sospendere per una sola notte sei linee del trasporto pubblico: Palazzo Marino invita i cittadini a consultare il sito di Atm (www.Atm.it) per conoscere tutte le modifiche. Nella planimetria consultabile di seguito, invece, sono segnate in rosso le cantierizzazioni e i presbarramenti e in verde i percorsi consentiti/alternativi. Pattuglie della polizia locale saranno comunque presenti sul posto durante l’intera durata dei lavori.