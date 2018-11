Si avvicina il Natale e torna, come ormai da tradizione, l'Albero firmato Swarovski nella Galleria Vittorio Emanuele II, il salotto di Milano. Per il quinto anno consecutivo la maison di gioielli regalerà alla città un albero pieno di luci, cristalli e colori: l'Albero di Natale sarà decorato con oltre mille stelle natalizie, 36mila luci e naturalmente un puntale a forma di stella che non passerà inosservato. L'albero sarà alto oltre 12 metri e ricoperto in totale con diecimila decorazioni. Sarà posizionato come sempre al centro della Galleria, sotto il cosiddetto "Ottagono". La base dell'albero ospiterà una giostra in stile retrò decorata con figure tipicamente natalizie come l'alce e la slitta, quattro postazioni digitali interattive che saranno a disposizione del pubblico e una mostra di creazioni in cristallo, provenienti anche dall’archivio Swarovski che raccoglie oltre 125 anni di storia, per raccontare il legame fra il brand e il gioco. Il pubblico potrà divertirsi con nuove tecnologie interattive: nelle due postazioni denominate "Try-On" l’utente potrà selezionare una serie di creazioni Swarovski, indossarle virtualmente e creare la propria Wishlist di Natale. Tramite i due "Fun Wall" digitali invece i visitatori potranno scattare e personalizzare il proprio selfie di Natale, da condividere sui social o custodire come foto ricordo. L'Albero di Natale Swarovski sarà realizzato con il patrocinio del Comune di Milano. resterà illuminato da fine novembre al 6 gennaio 2019, anche se la cerimonia di inaugurazione ufficiale è prevista il 4 dicembre alle 17.30.