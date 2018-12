L'aeroporto di Linate è il più puntuale d'Italia in fatto di voli. Tra i migliori d'Europa, per cui risulta al 19esimo posto. Un record importante per Milano, ma non per l'Italia che risulta essere ancora indietro rispetto alla puntualità degli altri aeroporti europei. Ad affermarlo i dati sulla puntualità dei voli in partenza pubblicati ogni mese dalla piattaforma del gruppo FlightGLobal, FlightStat, e analizzati dal Corriere della Sera: nel mese di novembre l'88% dei voli partiti dall'aeroporto milanese sono stati puntuali, dove per puntualità s'intende un velivolo che non lascia la pista oltre i 14 minuti dopo l’orario ufficiale. Al secondo posto troviamo un altro aeroporto lombardo, quello di Malpensa che conquista un'ottima posizione considerati i numeri di scali previsti al suo interno, e quindi la percentuale di voli e di possibili ritardi da considerare. A Malpensa sono passate nei primi dieci mesi del 2018 oltre 21 milioni di passeggeri, se si prendono in considerazione partenze, arrivi e transiti. Mentre a livello europeo lo scalo di Varese non ha un'ottima posizione e si classifica nella seconda metà del ranking, su 101 aeroporti presi in considerazione.