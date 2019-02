Un ladro è incappato in una volante della polizia ed ha provato a scappare. Ma non solo è stato raggiunto dalle forze dell'ordine: bensì, ha provato ad aggredire anche gli stessi poliziotti, che hanno dovuto utilizzare il taser per fermarlo. E' accaduto a Milano, dove l'uomo alla fine è stato arrestato con le accuse di furto, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Tutto è accaduto su via Padova, a Milano. Un uomo di trentadue anni, risultato essere un cittadino cileno, ha incrociato una volante e provato a fuggire. La pattuglia lo ha però rapidamente raggiunto e bloccato, scoprendo che addosso aveva numerosi fedi nuziali e gioielli, lasciando intuire che si trattasse di bottino di furti. L'uomo ha cercato a quel punto di divincolarsi per non essere portato in questura, riuscendo anche a ferire un agente di polizia: i suoi colleghi, però, lo hanno fermato nuovamente, utilizzando il taser ma senza azionarlo, ovvero puntandogli addosso il solo laser rosso. Fermato l'uomo, è scattata la perquisizione nella sua abitazione ha permesso di recuperare altri gioielli e diversa merce rubata nei giorni scorsi in un negozio sportivo di via Palmanova. Grazie alle immagini dell'impianto di videosorveglianza, l'uomo è stato identificato e riconosciuto: dopo le formalità di rito, è stato così dichiarato in arresto.