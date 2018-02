È decisamente un colpo grosso quello messo a segno negli scorsi giorni da alcuni ladri d'appartamento. I malviventi si sono introdotti nell'abitazione milanese di una delle figlie di Paolo Berlusconi, il fratello dell'ex presidente del Consiglio Silvio, attuale leader di Forza Italia. Non è ancora stato quantificato il bottino del furto, che sarebbe comunque ingente. Non appena la proprietaria dell'appartamento, la 29enne Nicole Rose Berlusconi, è entrata in casa, si è trovata di fronte un grande caos: l'abitazione era a soqquadro e la cassaforte era aperta. All'interno, secondo quanto è trapelato, c'erano tutti i gioielli (di valore) che lo zio della ragazza, Silvio Berlusconi, aveva regalato a lei e a sua madre, Antonella Costanzo, la sua ex cognata: è stata infatti la seconda moglie dell'imprenditore Paolo Berlusconi.

La vittima del furto, Nicole Berlusconi, è la quarta e figlia di Paolo Berlusconi, che proprio ieri era apparso in pubblico a Milano per partecipare ai funerali di Gian Marco Moratti, 81enne ex presidente del gruppo petrolifero Saras. Secondo le prime informazioni, i ladri sarebbero entrati nell'appartamento da una finestra e avrebbero poi agito con molta calma, rovistando in tutta l'abitazione e riuscendo anche a trovare il tempo per aprire la cassaforte e trafugare quasi tutto il suo contenuto.

Nicole Rose Berlusconi è l'ultimogenita di Paolo. L'imprenditore ed editore si è sposato due volte e in entrambi i casi i matrimoni sono terminati con un divorzio. Dalla prima moglie Mariella Bocciardo il fratello di Silvio ha avuto due figlie, Alessia e Luna Roberta, nate rispettivamente nel 1971 e nel 1975. Dall'unione con la seconda moglie Antonia, invece, sono nati nel 1982 Davide Luigi e nel 1989 Nicole Rose. Dopo il divorzio da Antonia Costanzo Paolo Berlusconi non si è più risposato: ha avuto lunghe relazioni con la conduttrice Katia Noventa e con la showgirl Natalia Estrada e in seguito altre storie più brevi e flirt.