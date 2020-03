Odore e sapore di cloro nell'acqua che fuoriesce dai rubinetti delle abitazioni. Accade in alcune zone di Milano, in particolare nella parte Ovest della città (tra i Municipi 6, 7 e 8), dove dalla giornata di ieri sono giunte molte segnalazioni da parte dei cittadini. A rispondere e rassicurare i milanesi è stato il presidente del Municipio 6 Santo Minniti: "Diversi cittadini mi hanno chiesto notizie circa l'odore di cloro nell'acqua in queste ore", ha scritto ieri Minniti su Facebook. A tutti loro il presidente del Municipio ha girato una nota con le informazioni ricevute direttamente dalla vice sindaco di Milano, Anna Scavuzzo: "È stata rimessa in esercizio una importante tubazione nella zona ovest della città a seguito di manutenzione straordinaria (che i tecnici chiamano ‘relining') della tubazione DN1200 della centrale AP Assiano. Preliminarmente è stata sanificata la tratta interessata per evitare eventuale contaminazione microbiologica".

Le spiegazioni del Comune: Rimessa in funzione un'importante tubazione

Le operazioni di sanificazione hanno dunque comportato l'utilizzo del cloro, una cui parte è evidentemente rimasta nelle tubature ed è arrivata fino alle utenze domestiche. Prima di essere reimmessa nelle condotte, l'acqua è comunque stata controllata per la sua potabilità: "Ovviamente i controlli preliminari di conformità della qualità dell’acqua in distribuzione sono stati favorevoli e hanno consentito la messa in funzione delle condotte interessate", aggiunge difatti la nota. Anche la pagina Facebook del Municipio 8 di Milano ha condiviso le spiegazioni fornite dalla vice sindaco, segno che anche nella zona, come mostrano diversi post sui gruppi social dei vari quartieri, è stato avvertito il forte odore di cloro. Entro la giornata di oggi, mercoledì 11 marzo, il fenomeno dovrebbe comunque attenuarsi.