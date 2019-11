Milano, la Scala alza il sipario per Venezia: uno spettacolo per aiutare il Teatro La Fenice

Il Teatro alla Scala di Milano si mobilita per aiutare Venezia. Venerdì 29 novembre andrà in scena una rappresentazione straordinaria del trittico di balletto con il Boléro di Ravel. I fondi raccolti saranno destinati al Teatro La Fenice che ha subito pesanti danni per l’acqua alta. “Mi ha chiamato personalmente il sovrintendente Pereira per darmi questa notizia. Ringrazio, commosso, lui, il sindaco Sala e il Teatro alla Scala tutto”, ha dichiarato Fortunato Ortombina, direttore artistico del teatro veneziano.