In occasione della Fashion Week in arrivo la prossima settimana a Milano, Moncler in collaborazione con il Comune ha ideato un evento che permetterà di visitare i Magazzini Raccordati di via Ferrante Aporti nei pressi della stazione Centrale. È proprio lì, nei 15 tunnel ripuliti e restaurati dall'azienda, che il marchio di Remo Ruffini il 20 febbraio presenterà tutte le nuove creazioni del progetto "Genius", con piumini firmati da artisti e creativi di valore internazionale. "Genera sempre soddisfazione constatare l’efficacia della collaborazione tra pubblico e privato – il commento del sindaco di Milano Giuseppe Sala – quando quest’ultimo si mette al servizio della città i benefici per la comunità e il territorio sono garantiti".

I Magazzini Raccordati saranno aperti al pubblico il 24 febbraio

Il primo cittadino ha così ringraziato Moncler per la scelta dei Magazzini Raccordati come location per l’evento che si colloca nella settimana della moda e che attirerà in città centinaia di persone. Una collaborazione quella tra il comune di Milano e Moncler che rientra nel progetto più ampio che vede la riqualificazione e il recupero delle zone intorno alla stazione. "Questi eventi dimostrano che c'è un nuovo modo di intendere il lusso. La moda deve essere inclusiva" ha spiegato Remo Ruffini che ha previsto il 24 Febbraio dalle 10 alle 18 l'apertura al pubblico e dunque a tutti i fan della moda dei Magazzini Raccordati, dove saranno allestite le collezioni Moncler Genius.