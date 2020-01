in foto: Immagine di repertorio

Un bambino di 3 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere precipitato da un ballatoio al primo piano in un palazzo a Milano. È successo in via De Stael alle 20.50 di giovedì 30 gennaio.

Precipita dal ballatoio: paura a Milano per un bambino di 3 anni

Stando alla ricostruzione degli agenti, la madre si sarebbe distratta un momento per andare in bagno. In quel breve lasso di tempo, il bambino si sarebbe sporto dalla ringhiera precipitando di alcuni metri fino al piano terra. Nella caduta ha riportato un forte trauma cranico. La madre, una cittadina marocchina di 44 anni, ha subito chiamato il 118 e il piccolo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. I poliziotti che indagano sull'accaduto hanno sentito la donna, per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Al momento non risultano provvedimenti nei suoi confronti.

Ragazzo di 24 anni precipita dal quarto piano di un palazzo, è grave

Questa mattina nel centro di Milano, in via Solferino, un ragazzo di 24 anni è precipitato dal quarto piano di un palazzo. I carabinieri erano accorsi dopo la chiamata d'allarme della famiglia, spaventata dai messaggi che il giovane aveva inviato, annunciando l'intenzione di compiere un gesto tragico. I militari sono entrati nell'appartamento e in quel momento il ragazzo si è lanciato da una finestra. Soccorso in arresto cardiaco, è stato rianimato e stabilizzato sul posto, poi accompagnato in codice rosso all'ospedale di Niguarda.