in foto: Immagine di repertorio

Treni rallentati per la metro rossa M1 di Milano che a causa di un guasto tecnico hanno iniziato a circolare a partire dalle 8.30 di questa mattina. A darne comunicazione è Atm, che attraverso il proprio profilo Twitter, ha informato i pendolari che i treni stanno viaggiando con rallentamenti. La circolazione dei convogli è stata anche interrotta per diversi minuti a causa del medesimo guasto intorno alle 7.30, poi dopo l'intervento dei tecnici, il problema è rientrato, ma i treni hanno ripreso a circolare con lentezza. L'azienda che gestisce i trasporti milanesi ha invitato i passeggeri ad ascoltare gli annunci nelle stazioni delle metro e a consultare le pagine ufficiali Atm per restare aggiornati sugli sviluppi.

Tanti i viaggiatori che hanno lamentato disagi, impossibilitati a salire sui treni in arrivo nelle stazioni poiché tutti pieni. Le lamentele sono state espresse anche attraverso i profili social di Atm, mentre c'è chi punta il dito verso l'aumento del biglietto in concomitanza del quale anche i disservizi sono aumentati: "Ogni giorni ci sono inconvenienti tecnici e continui guasti", si legge sui social, mentre qualcun altro aggiunge: "Come giustifichiamo i continui ritardi a lavoro?".