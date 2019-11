Milano, la doppia vita del parrucchiere-spacciatore: droghe sintetiche vendute ai ragazzini ai rave

È stato arrestato dai carabinieri di San Donato il 22enne ritrovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti durante un controllo: in casa l’uomo che di professione fa il parrucchiere aveva nascosto numerose droghe sintetiche, molte delle quali, secondo i militari, erano destinate a essere vendute ai partecipanti di un rave tenutosi lo scorso weekend a Settala, in provincia di Milano.