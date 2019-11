in foto: L’uscita di sicurezza bloccata (foto della lettrice Maria P.)

Un'uscita di sicurezza ai tornelli della metro bloccata da una cartello metallico, che ne ostacola l'utilizzo. È la situazione denunciata a Fanpage.it da una lettrice che è una utilizzatrice abituale della metro di Milano. "In che maniera il cittadino si può tutelare dall’incompetenza delle istituzioni che mettono in pericolo la vita delle persone anziché salvaguardarla?", si chiede la signora Maria P., che si è rivolta a Fanpage.it per segnalare quelle che sembrano gravi inadempienze sul fronte della sicurezza. In una foto inviata dalla lettrice si vede chiaramente ciò che lei denuncia: "Nella stazione metro di Pasteur (M1 – Milano) l’uscita di sicurezza è quasi sempre ostacolata da un cartello in metallo". Si tratta dell'uscita di sicurezza che si trova ai tornelli, che da qualche tempo sono bloccati anche in uscita per contrastare il fenomeno dei "furbetti" che viaggiano senza biglietto. Per passare dai tornelli è necessario obliterare anche in uscita il ticket: chi ne è sprovvisto in alcuni casi utilizza proprio l'uscita di sicurezza, ed è dunque forse per questo motivo che ieri, un cartello metallico con la scritta vietato l'accesso è stato incastrato tra il cancelletto e il maniglione antipanico, rendendo impossibile o quanto meno difficoltoso il passaggio.

La denuncia: a che serve un'uscita di sicurezza bloccata?

La preoccupazione della lettrice è evidente: cosa succederebbe qualora si dovesse verificare un'emergenza, con la necessità di far evacuare la stazione? "Ritengo che non sia il caso di aspettare ‘l’incidente fatale' perché vengano presi provvedimenti adeguati", sottolinea la signora, che ha anche aggiunto che negli scorsi mesi, sempre per impedire l'indebito passaggio dall'uscita di sicurezza, dietro la stessa era stata installata una sorta di serratura esterna per impedirne l'apertura a spinta: "A che serve un’uscita di sicurezza bloccata? l’incolumità delle persone non può e non deve essere subordinata all’obliterazione del biglietto in uscita". Ieri la signora è riuscita, dopo aver parlato con un addetto dell'Atm, a far rimuovere il cartello incriminato liberando l'uscita di sicurezza. Il suo timore però è che nei prossimi giorni la situazione possa tornare come prima.